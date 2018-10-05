Комнату Путина в училище КГБ СССР показал телеканал «Звезда»

Москва, , 07:17 — REGNUM В телепередаче «Код доступа» на телеканале «Звезда» была показана комната, в которой жил курсант Владимир Путин во время обучения Краснознаменном институте КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).

Отмечается, что будущий президент России во время обучения проживал в стандартной двухместной комнате, в которой до сих пор живут слушатели академии. В передаче было рассказано, что указанную академию заканчивали многие люди, фамилии которых на сегодняшний день хорошо известны.

Кроме Владимира Путина, выпускниками Академии внешней разведки являются действующий директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Ростеха Сергей Чемезов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и другие.