Франция присоединяется к западным обвинениям против России

Париж, , 07:15 — REGNUM Франция присоединилась к западным державам, которые обвиняют Россию в организации серии кибератак во всем мире, осуждая российские действия. Об этом сообщает Le Figaro.

«Сообщенные факты очень серьезны. Франция выражает свою полную солидарность со своими союзниками и с международными организациями, на которые нацелены такие нападения», — говорится в заявлении, сделанном представителем Министерства иностранных дел Франции.

США объявили обвинительный акт семи членам российской военной разведки (ГРУ).

Напомним, несколько западных держав, Нидерланды, Великобритания, Канада, Австралия обвинили в четверг, 4 октября, Россию в организации серии глобальных кибератак, включая попытку взломать штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Нидерландах.