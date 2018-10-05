Китайский Хайкоу резко наращивает число прямых международных авиарейсов

Хайкоу, Китай, , 06:59 — REGNUM Аэропорт столицы самой южной китайской островной провинции Хайнань города Хайокоу планирует запустить еще 13 международных авиамаршрутов до конца 2018 года, сообщает 4 октября агентство Синьхуа.

Власти провинции намерены превратить города Хайкоу в ключевой международный курортный и свободный торговый порт. Согласно плану, еще большее число маршрутов будет призвано соединить остров с 13 городами за рубежом, включая Санкт-Петербург, Москву, Киев, Алма-Ату, Астану, Ригу, Берлин, Мельбурн, Окленд и так далее.

Отметим, что за первую половину 2018 года количество иностранных туристов в провинции достигло 946 млн человек, что на 16,26% выше, чем за тот же период предыдущего года.

В рамках новой политики, опубликованной в мае 2018 года, группы и индивидуальные туристы из 59 стран и регионов мира, включая Великобританию, Германию, Россию, Францию и США, могут посещать Хайнань без визы сроком до 30 дней на условиях, если они взяли свои туры через турагентства, о чем также сообщало ИА REGNUM.

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