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Трамп планирует уволить главу ВВС США — СМИ

Политика

За неудовлетворительную работу

Трамп планирует уволить главу ВВС США — СМИ
Иллюстрация: U.S. Air Force
Хизер Уилсон

Вашингтон, 5 октября 2018, 05:05 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп планирует уволить главу Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Хизер Уилсон из-за неудовлетворительной работы по созданию военно-космических сил, сообщает Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания заявляют, что Трамп планировал уволить Уилсон после промежуточных выборов в конгресс США, однако в настоящее время никаких официальных решений на этот счет принято не было.

Тем не менее, администрация уже ищет кандидатуру ей на замену. Одним из предполагаемых кандидатов собеседники назвали республиканца из штата Алабама Майка Роджерса.

В свою очередь, 4 октября Белый дом официально опроверг слухи об уходе Уилсон в отставку, назвав эти сведения ложью.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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