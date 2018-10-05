Кургинян: «Янки делают из Украины помесь стаффордшира с крокодилом»

Москва, , 05:01 — REGNUM Американцы совершенно топорным способом пытаются сделать из Украины зверя, чтобы затем натравить на Россию, но как только поймут, что из этого ничего не получается, выкинут зверя также, как кинули Южный Вьетнам за ненадобностью, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Безграмотность вот этих янки, которые совершенно не считают, что они должны что-то знать (это не Британская Империя, там было все по-другому), это вот такой грубый наскок и полное высокомерное презрение по отношению ко всему, что они должны изучать», — заявил эксперт.

По его словам, в этой ситуации, России необходимо быть готовой к тому, что американская петля будет сдавливаться и в этой ситуации необходимо единство народа и власти, поскольку против России будет брошен очень странный зверь, в которого превращают Украину.

«Они хотят сделать помесь стаффордшира с крокодилом из этого всего и натравить… у них единственная цель — натравить что-то такое ужасно агрессивное на нас. Но Украина ведь должна понимать, чем это все кончится», — заявил эксперт, добавив, что с Украиной американцы поступять точно так же, как в свое время поступили с Южным Вьетнамом — выкинут за ненадобностью, когда поймут, что «помесь крокодила с стаффорширом не получается».

Отметим, что под «помесью саффордшира с крокодилом» эксперт подразумевает смесь бандеровской свирепой идеологии с причитаниями о том, что «Украина — это Европа», которые не только не совместимы, но и работают, будучи объединенными на разрушение Украины.

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