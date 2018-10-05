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Американские эксперты не верят в способность США к войне на два фронта

Политика

Рассмотрены пять врагов: Россия, Китай, Северная Корея, Иран и терроризм

Американские эксперты не верят в способность США к войне на два фронта
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты

Вашингтон, 5 октября 2018, 04:43 — REGNUM  Одновременные военные действия с Россией и Китаем для Соединенных Штатов стали бы непосильной нагрузкой, говорится в сообщении исследовательского института Heritage Foundation, передает телеканал «Звезда».

Американские эксперты рассмотрели в качестве первоочередных угроз Россию, Китай, Северную Корею, Иран и терроризм, назвав этот рейтинг «угрозами 4+1».

По поводу войны с Россией сказано, что здесь американцам пришлось бы столкнуться с трудностями климата, территориальными масштабами и настроем российского противника, который «не оставят страну какому-либо захватчику», «скорее уничтожив ее».

Что касается Китая, то и тут у США будут проблемы из-за высокой численности населения, большой территории и мощных вооруженных сил, технологически высоко оснащенных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков констатировал: Вашингтон продолжают отравлять атмосферу отношений с Москвой очередной клеветой, повторяемой рядом их сателлитов.

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Военное влияние США в мире
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