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В зданиях конгресса США задержали более 300 протестующих против Каваны

Политика

Задержанных после оформления необходимых документов отпустили

Вашингтон, 5 октября 2018, 04:22 — REGNUM  Полиция США задержала более 300 протестующих против избрания в члены Верховного суда Соединенных Штатов Бретта Каваны, обвиняемого в сексуальном насилии, сообщает RT.

Сообщается, что 293 человека были задержаны в атриуме здания конгресса, еще девять человек задержали на четвертом этаже другого здания, принадлежащего американскому сенату.

По данным полиции, всем задержанным предъявлены обвинения за нарушения законодательства Вашингтона о проведении массовых мероприятий. Согласно закону, запрещено проводить митинги в зданиях конгресса. Задержанных после оформления необходимых документов отпустили.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Вашингтоне проходят массовые протесты против избрания на пост судьи Верховного суда США Бретта Каваны. Отмечается, что организатором протестов выступил ряд феминистских организаций, которые продолжают обвинять Кавану в изнасилованиях.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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