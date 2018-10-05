Трамп утвердил новую стратегию США по борьбе с терроризмом

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил новую национальную стратегию по борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно новой стратегии, США является самым приоритетным государством для защиты от терроризма, что, однако не исключает вовлечение в контртеррористическую работу и союзников по НАТО.

Одними из приоритетных направлений новой стратегии являются преследование террористов вплоть до места их базирования, изолирование их от источников финансирования и противодействие радикализации и вербовке новых членов террористических организаций.

Эта стратегия призвана заменить принятую в США в 2011 году нацстратегию.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон раскрыл детали новой контртеррористической стратегии США.

По его словам, новая концепция предполагает меньшее участие США в борьбе с международным терроризмом, но позволяет Соединенным Штатам больше сосредоточиться на обеспечении безопасности собственной страны.

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