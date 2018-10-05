В Индии допускают осложнение отношений с РФ из-за США

Москва, , 03:23 — REGNUM Ухудшение отношений между РФ и США могут негативно отразиться на отношениях РФ и Индии. Об этом 4 октября заявил в эфире Первого канала индийский политолог, вице-президент исследовательского фонда Observer Нандан Унникришнан.

«Я вижу, что есть проблема в том, что отношения России и США идут вниз и пока еще не дошли до дна. Это может отразиться негативно на отношения Индии и России», — признал он.

Впрочем, индийский политолог не теряет оптимизма:

«Я также понимаю другую вещь, что Индия и Россия, когда они находятся в одной связке, дают друг другу то стратегическое пространство, которое необходимо этим странам чтобы играть с другими в эту большую игру».

По его мнению, в конечном итоге США будут отстаивать свои национальные интересы, Индия — свои, Россия — свои.

«Если Индия имеет какие-либо претензии и хочет быть в мире великой державой, тогда она должна иметь хорошие отношения со всеми великими державами, включая Китай, РФ, США, Японию, и Индия будет иметь разногласия с этими же странами. Так что я в этом не вижу ничего особенного», — сказал Унникришнан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 октября прилетел в столицу Индии для переговоров с президентом и премьер-министром этой страны. Стороны должны обсудить поставку российского оружия, в частности, комплексов С-400, которые в Нью-Дели согласились купить на фоне угроз США о введении за это санкций.

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