У границ России шпионили более 20 летательных аппаратов

Москва, , 03:12 — REGNUM За неделю у границ России было зафиксировано присутствие 21 иностранного летательного аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

Российские летчики из состава дежурных сил ПВО пять раз поднимались по тревоге с целью недопущения нарушения границы России. Воздушное пространство РФ нарушено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны за предыдущую неделю, у российских границ было зафиксировано 30 летательных аппаратов — разведчиков.

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