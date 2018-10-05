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У границ России шпионили более 20 летательных аппаратов

Политика

За неделю российские летчики пять раз поднимались в воздух на защиту границ

Москва, 5 октября 2018, 03:12 — REGNUM  За неделю у границ России было зафиксировано присутствие 21 иностранного летательного аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

Российские летчики из состава дежурных сил ПВО пять раз поднимались по тревоге с целью недопущения нарушения границы России. Воздушное пространство РФ нарушено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны за предыдущую неделю, у российских границ было зафиксировано 30 летательных аппаратов — разведчиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Три десятка иностранных летательных аппаратов замечены у границ России

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Военно-воздушные силы
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