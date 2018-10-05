Петр Толстой: РФ не вмешивается в отношения Индии и Китая

Москва, , 03:07 — REGNUM Россия сохраняет баланс в сотрудничестве с Индией и Китаем, не вмешиваясь в их отношения. Об этом 4 октября заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире Первого канала.

Ведущий шоу «Большая игра» Дмитрий Саймс, спросивший о политике РФ, оценил отношения между Пекином и Нью-Дели как «нелегкие» и предположил, что переговоры о поставках российского оружия в Индию могут вызывать озабоченность в Китае.

«Что касается баланса между Индией и Китаем, Россия никогда не вмешивается в отношения межгосударственные своих партнеров и союзников. Мне кажется, в данном случае плюс такой позиции, что мы ведем наши отношения и с Китаем, и с Индией абсолютно независимо. И эти страны сами определяют, торговать ли им с Россией и чем торговать», — сообщил Толстой.

Он напомнил, что американцы не просто пригрозили, а «ввели санкции против китайцев, которые сотрудничали с Россией, и Китай довольно жестко ответил на это».

«Если такие санкции американцы введут в отношении граждан Индии, подписывающих соответствующие документы с нашей страной, посмотрим, как будут отвечать индийцы. Но в любом случае Россия будет двигаться по этому пути. У нас нет преград, и никакие санкции США нам помешать не в состоянии», — заверил вице-спикер Госдумы.

Напомним, президент России Владимир Путин 4 октября прибыл с визитом в Нью-Дели. Темой его переговоров с руководством Индии, как ожидается, станет поставка комплексов С-400.

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