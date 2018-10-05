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Польша будет готовить Молдавию к «вступлению в ЕС»

Политика

Румыния — «адвокат», Польша — «посол»

Польша будет готовить Молдавию к «вступлению в ЕС»
Иллюстрация: Senat.gov.pl
Станислав Карчевский и Адриан Канду

Кишинёв, 5 октября 2018, 02:45 — REGNUM  Польша объявила себя страной-«послом» Молдавии в ЕС и обязалась поддерживать реформы в рамках подготовки ко «вступлению в ЕС» этой страны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента Молдавии, об этом заявил на встрече в Кишиневе со спикером молдавского парламента Андрианом Канду маршал сената Польши Станислав Карчевски. Он добавил, что Польша готова делиться с Молдавией опытом вступления в ЕС

«Польша — государство, которое безоговорочно помогает нам и продвигает интересы Республики Молдова в Европейском союзе. Польша — страна, которая помогла Республике Молдова при кризисе экспорта молдавской продукции», — сказал Канду.

ИА REGNUM напоминает, что до сих пор главн и единственным «адвокатом» Молдавии в ЕС считалась соседняя Румыния, стремящаяся в ходе «евроинтеграции» Молдавии присоединить ее. При этом в последнее время отношения молдавских властей с ЕС резко ухудшились, а о вступлении Молдавии в ЕС в Брюсселе и речи никогда не шло.

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Внешняя политика Молдавии
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