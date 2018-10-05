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Порошенко поблагодарил США за признание «голодомора»

Политика

И ждет «проукраинскую мировую коалицию»

Порошенко поблагодарил США за признание «голодомора»
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко в США

Киев, 5 октября 2018, 02:41 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американский сенат за признание голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа», сообщает пресс-служба украинского президента.

По словам Порошенко, это является якобы свидетельством стратегического партнерства Украины и США. Поэтому украинский президент решил выразить благодарность всем сенаторам как республиканцам, так и демократам.

«Думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, голод 1930-х готов, поразивший Украину, Россию, Белоруссию и Казахстан, современные власти Украины назвали «голодомором» и «направленным геноцидом украинцев». Миф о голодоморе служит одним из важных элементов антироссийской пропаганды и конструирования украинской идентичности.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США принял резолюцию о признании «голодомора» на Украине

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Антироссийская пропаганда на Украине
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