Киев, , 02:41 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил американский сенат за признание голода 1932−1933 годов «геноцидом украинского народа», сообщает пресс-служба украинского президента.

По словам Порошенко, это является якобы свидетельством стратегического партнерства Украины и США. Поэтому украинский президент решил выразить благодарность всем сенаторам — как республиканцам, так и демократам.

«Думаю, что это продолжение той тщательной работы по формированию проукраинской мировой коалиции», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, голод 1930-х готов, поразивший Украину, Россию, Белоруссию и Казахстан, современные власти Украины назвали «голодомором» и «направленным геноцидом украинцев». Миф о голодоморе служит одним из важных элементов антироссийской пропаганды и конструирования украинской идентичности.

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