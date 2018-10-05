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Санкции США мешают поставкам российских истребителей в Индонезию

Политика

Выполнение контракта откладывается

Санкции США мешают поставкам российских истребителей в Индонезию
Sergey Vladimirov
Истребитель Су-35

Москва, 5 октября 2018, 02:26 — REGNUM  При выполнении контракта на поставку Индонезии российских истребителей Су-35 возникли сложности из-за санкций США, сообщает «Коммерсант».

Как сообщают собеседники издания, из-за антироссийских санкций, введенных Соединенными Штатами, выполнение контракта на поставку истребителей откладывается. Как отмечает издание, Индонезия приняла решение о закупке российских истребителей еще до вступления в силу американского закона о санкциях против совершающих сделки с представителями военно-промышленного комплекса России.

Напомним, контракт на поставку российских истребителей Су-35, сумма которого оценивается в $1,1 млрд, был подписан в феврале 2018 года. Изначально планировалось, что по этому контракту Индонезия получит все самолеты в течение двух лет после подписания.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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