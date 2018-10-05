Индия не отступит под угрозами от покупки С-400 — индийский эксперт

Москва, , 01:29 — REGNUM Индия верит в суверенное право отстаивать национальные интересы, поэтому не откажется от покупки комплекса С-400, заявил 4 октября индийский политолог, вице-президент исследовательского фонда Observer Нандан Унникришнан, в эфире Первого канала.

Он прокомментировал визит в Индию президента России Владимира Путина и его переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Рамом Натхом Ковиндом.

«Это встреча, которая проходит каждый год. Но та атмосфера, которая существует в мире, делает сегодняшнюю встречу более-менее уникальной, потому что те обычные дела, которые Индия имела с Россией, вдруг оказались под угрозой санкций. Я имею в виду торговлю оружием. В данный момент, я думаю, всех интересует, будет ли Индия покупать систему С-400? Мне кажется, что будет, потому что Индия — суверенное государство — верит в свое суверенное право отстаивать свои национальные интересы, и от этого не собирается отходить ни под какими угрозами. Так что оружие будет куплено», — уверен Унникришнан.

Напомним, Индия согласилась купить у России зенитно-ракетные комплексы С-400 на фоне угрожающих заявлений со стороны США, предупреждавших о введении санкций. Сумма сделки оценивается более чем в 5 млрд долларов. 4 октября с официальным визитом в Нью-Дели прибыл Владимир Путин.