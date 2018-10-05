Эрдоган: Турецкие войска останутся в Сирии, пока там не пройдут выборы

Анкара, , 00:31 — REGNUM До тех пор, пока в Сирии не пройдут выборы, Турция не выведет свои войска, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на форуме в Стамбуле, сообщает Reuters.

«Когда сирийский народ проведет выборы, мы оставим Сирию ее новому правительству», — заявил он.

Также Эрдоган выразил солидарность с позицией президента России Владимира Путина насчет создания демилитаризованной зоны между правительственными войсками и бандформированиями на севере Сирии. При этом он отметил, что Турция испытывает проблемы в налаживании коммуникаций с радикалами в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение в Стамбуле саммита по ситуации в Сирии. В саммите примут участие представители Турции, России, Франции и Германии.

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