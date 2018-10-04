МИД РФ напомнил США об опасности напряжённости в отношениях ядерных держав

Москва, , 23:59 — REGNUM Вашингтон безосновательными обвинениями в адрес Москвы продолжает «отравлять атмосферу» российско-американских отношений и повышать опасную напряжённость между двумя ядерным странами. Об этом говорится в распространённом 4 октября комментарии замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«С сожалением наблюдаем за тем, как власти США продолжают отравлять атмосферу российско-американских отношений новыми порциями безосновательных обвинений в адрес России, которые по команде из Вашингтона спешат повторить некоторые другие страны НАТО», — заявил Рябков.

Он отметил, что западную публику вновь пугают «русскими хакерами», приписывая им «взломы» компьютерных сетей чуть ли не по всему миру.

По мнению замглавы МИД России, в Вашингтоне «изо всех сил стараются не дать окончательно рассыпаться старой выдумке про российское вмешательство в американские президентские выборы 2016 года» и пытаются «подкрепить её новыми фальшивками, продолжая обманывать свою и мировую общественность».

Рябков подчеркнул, что в России уже привыкли к таким методам США привыкли, однако «целенаправленное нагнетание напряженности в отношениях между ядерными державами и на международной арене — опасный путь».

«Об этом следует также задуматься Канаде и тем европейским странам, которые преданно обслуживают американские претензии на глобальную гегемонию», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сегодня министерство обороны Нидерландов заявило, что в апреле 2018 года была предотвращена попытка кибератаки на серверы ОЗХО в Гааге, к которой якобы были причастны российские граждан. Позднее министерство юстиции США обвинило в кибератаках семерых «офицеров российской армии».

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