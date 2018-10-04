Лишь бы не утонули. В Госдуме оценили план учений Украины в Азовском море

Москва, , 23:45 — REGNUM Громкие заявления секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о предстоящих «крупномасштабных» учениях в Азовском море — пиар и провокация, заявил 4 октября замглавы одного из комитетов Госдумы Константин Затулин.

«Киев, конечно, может проводить учения, но только не очень далеко от берега, чтобы моряки не утонули на тех кораблях, которые они используют», — приводит его слова агентство RT.

По мнению Затулина, бодрости Турчинову прибавило то, что Украине разрешили протащить через Керченский пролив буксир и плавмастерскую, которые «усилили» военную флотилию из двух бронекатеров.

Взбодрившийся Турчинов воспользовался этой возможностью «попиариться» перед выборами, отметил Константин Затулин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября украинский морской буксир А830 «Корец» протащил плавмастерскую A500 «Донбасс» под Крымским мостом в Азовское море. Суда сопровождались катерами российских пограничников.

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