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В Афганистане погиб военнослужащий армии США

Политика

С начала 2018 года в Афганистане погибли семеро американских военных

В Афганистане погиб военнослужащий армии США
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты ведут бой в Афганистане

Вашингтон, 5 октября 2018, 00:02 — REGNUM  Военнослужащий армии США погиб во время выполнения боевого задания в Афганистане, 4 октября передает агентство Reuters.

О гибели военного на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил командующий силами США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Вотель. Генерал не стал раскрывать личность погибшего и обстоятельства его гибели.

С 2001 года США потеряли в Афганистане 2400 военнослужащих. С начала 2018 года в стране погибли семеро военных США. Всего в Афганистане размещено около 14 тыс. американских военных.

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