Болтон о возможности избежать санкций против Ирана: Не надо иллюзий

Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что другим странами не стоит питать иллюзии относительно того, что они смогут избежать американских санкций против Исламской Республики Иран, если они продолжат бизнес с этой страной. Об этом Болтон заявил 4 октября в ходе телефонного брифинга для журналистов.

Болтон прямо заявил, что США при Трампе добиваются сокращения экспорта иранской нефти и газа до «нулевой отметки».

«Мы без всяких сомнений достигнем этой цели. Другим странам не стоит строить иллюзий по этому поводу. Возможно, это не произойдет мгновенно. И я хочу подчеркнуть, мы — не администрация Обамы и режим продления или исключений не будет нашей политикой», — сказал Болтон.

Более того, Болтон заявил, что администрация Трампа пройдет по всей цепочке покупателей иранской нефти и докопается, кто же именно её покупает. Будь то компании или правительства — всех их коснутся американские санкции. особенно это касается Ирака и Индии, которые точно покупают иранскую нефть.

«Это то, что администрация президента Обамы не делала в принципе», — заметил Болтон.

Напомним, что власти США восстановили свой режим санкций против Ирана и вышли в одностороннем порядке из соглашения по иранскому атому. Более того, Вашингтон грозит санкциями всем компаниям других стран, которые вошли на иранский рынок после заключения соглашения по атому и снятия международных санкций с Ирана.