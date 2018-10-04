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Израиль изгоняет агентство ООН по помощи Палестине из Восточного Иерусалима

Политика

«Мы расцениваем как угрозу ложную проблему палестинских беженцев»

Иерусалим, 4 октября 2018, 23:09 — REGNUM  Мэр Иерусалима Нир Баркат сообщил о планах по изгнанию Агентства ООН по помощи палестинским беженцами и организации работ (БАПОР) из Восточного Иерусалима, 4 октября передает агентство Associated Press.

«Решение США (о признании Иерусалима столицей Израиля — прим. ИА REGNUM ) создало редкую возможность заменить услуги БАПОР службами муниципалитетов Иерусалима. Мы расцениваем как угрозу ложную проблему палестинских беженцев», — заявил мэр Иерусалима.

Согласно планам муниципалитета, школы, работающие под эгидой БАПОР, будут закрыты уже к концу текущего учебного года. Та же судьба ожидает больницы и другие заведения БАПОР.

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