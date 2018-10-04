Четверг, 4 Октября 2018 года
23:28:13 МСК

Болтон раскрыл новую стратегию борьбы США с терроризмом

Политика

«Мы больше сосредоточимся на защите нашей страны, укреплении границ и портов, защите инфраструктуры»

Вашингтон, 4 октября 2018, 22:51 — REGNUM  Новая стратегия США по борьбе против терроризма направлена на стимуляцию союзников «делить бремя» затрат на противодействие экстремизму, заявил 4 октября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

На брифинге в Белом доме Болтон пояснил, что президент США Трамп одобрил стратегию, согласно которой правительства иностранных государств, совместно с Вашингтоном борющиеся с терроризмом, должны брать на себя часть нагрузки.

Кроме того, новая концепция подразумевает меньшую опору США в борьбе с терроризмом на собственные силы.

«Мы больше сосредоточимся на защите нашей страны, обороне границ, портов, инфраструктуры», — заявил Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия администрации Трампа в отношениях с сателлитами США подразумевает перекладывание на них финансовой нагрузки за общие военные расходы.

Читайте ранее в этом сюжете: Онищенко считает реакцию РФ на биооружие США мягкой и неадекватной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военное влияние США в мире
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить