Болтон раскрыл новую стратегию борьбы США с терроризмом

Вашингтон, , 22:51 — REGNUM Новая стратегия США по борьбе против терроризма направлена на стимуляцию союзников «делить бремя» затрат на противодействие экстремизму, заявил 4 октября советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

На брифинге в Белом доме Болтон пояснил, что президент США Трамп одобрил стратегию, согласно которой правительства иностранных государств, совместно с Вашингтоном борющиеся с терроризмом, должны брать на себя часть нагрузки.

Кроме того, новая концепция подразумевает меньшую опору США в борьбе с терроризмом на собственные силы.

«Мы больше сосредоточимся на защите нашей страны, обороне границ, портов, инфраструктуры», — заявил Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия администрации Трампа в отношениях с сателлитами США подразумевает перекладывание на них финансовой нагрузки за общие военные расходы.

Читайте ранее в этом сюжете: Онищенко считает реакцию РФ на биооружие США мягкой и неадекватной