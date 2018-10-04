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Турчинов: ВМС Украины проведут учения в Азовском море

Политика

Украина наращивает «военные компонент» в Азовском море

Турчинов: ВМС Украины проведут учения в Азовском море
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Турчинов

Киев, 4 октября 2018, 22:36 — REGNUM  Украинские власти собираются провести широкомасштабные учения в акватории Азовского моря. Об этом сегодня, 4 октября, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

«Хочу предоставить информацию, о которой я никому ещё не рассказывал, что украинские военные также планируют провести серьёзные учения в Азовском море», — рассказал Турчинов.

Он также заявил, что Украина «наращивает военные компоненты» в ответ на действия России в Азовском море. В частности, речь идёт о наращивании морских сил и усилении береговой охраны, а также авиационных компонентов.

«И, безусловно, мы готовы отвечать на любые провокации со стороны России», — подчеркнул Турчинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украина перевела в Азовское море два корабля сових военно-морских сил. Также Киев объявил, что в Азовском море будет развернута новая украинская военно-морская база.

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Военные учения
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