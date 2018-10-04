ОЗХО-ООН собираются заново проверять Сирию на химическое оружие

Дамаск, , 22:08 — REGNUM Сотрудники совместного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН собираются проверить в Сирии на наличие химического оружия научно-исследовательские центры «Барза» и «Джамрайя», сообщается 4 октября в докладе главы Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариаса.

В докладе указано, что с ноября 2015 года в целевой фонд ОЗХО для миссий в Сирии поступило 17,2 млн евро. На данный момент составляются планы инспекций сирийских объектов.

Дата инспекций не указывается. Однако в докладе упомянуто, что «по состоянию на отчетную дату настоящего доклада в составе миссии ОЗХО в САР находился один сотрудник ОЗХО».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2013 года Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) была присуждена Нобелевская премия мира за обеспечение процесса химического разоружения Сирии.

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