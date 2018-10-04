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«Инвесторы будут»: врио губернатора Курганской области начал работу

Политика

Посетил индустриальный парк

Курган, 4 октября 2018, 22:02 — REGNUM  Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков пообещал Зауралью инвесторов. Сразу после знакомства с местной элитой 4 октября он посетил курганский индустриальный парк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Оправдывая ожидания, свою работу врио губернатора Курганской области Вадим Шумков начал с разговора об инвесторах. Он отметил неординарность частного индустриального парка для региона — зауральский бюджет не в силах потянуть такой проект, поэтому за дело взялся бизнес: парк принадлежит главному энергопоставщику Курганской области корпорации «СТС». Областное правительство, в свою очередь, обеспечивает резидентам льготные ставки по налогу на прибыль, имущество, транспорт и землю. Кроме того, благодаря использованию мини-ТЭЦ компании оплачивают здесь тепло и энергию по сниженным тарифам.

«Я был в Курганской области на промышленных объектах, для меня это новый объект с точки зрения того, что это частный индустриальный парк. Я очень благодарен компании за такие вложения, за доверие… Сейчас мы договорились, что парк нужно загружать дальше. Потому что каждое новое рабочее место для Курганской области — это наша задача. Поэтому инвесторы будут. С компанией вместе это сделаем», — передает пресс-служба слова Вадима Шумкова.

Добавим, что на площадке курганского индустриального парка размещены четыре резидента, в том числе ресурсоснабжающая организация ПАО «Курганская генерирующая компания». За два года в парке создали 158 рабочих мест.

Напомним, что 4 октября полпред президента в УрФО Николай Цуканов представил Вадима Шумкова курганской элите в качестве временно исполняющего обязанности главы региона. На него как на политика из богатой Тюменской области местные эксперты возлагают большие надежды.

Однако есть и те, кто не верит в возможность исправить ситуацию в таком депрессивном регионе, каковым является Курганская область. И те, и другие ждут от врио неординарных решений. Особенно с учётом того, что у Вадима Шумкова богатый опыт работы с инвестициями, а также в сфере взаимодействия власти и бизнеса.

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