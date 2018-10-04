В Пхеньяне принимают парламентскую делегацию Сирии

Пхеньян, , 21:47 — REGNUM Депутаты Верховного народного собрания КНДР принимают в Пхеньяне делегацию сирийского парламента, сообщает 4 октября пресс-служба законодательного собрания Сирийской Арабской Республики.

Принимая сирийскую делегацию, вице-спикер ВНС КНДР Ан Дон Чхун отметил смелость народа Сирии, которую он проявил в борьбе с терроризмом.

Вице-спикер парламента Сирии Недждет Анзор заявил, что Сирия остается верна «борьбе с терроризмом, закреплению основ примирения на местах и восстановлению всего уничтоженного террористами за счет национальных кадров и поддержки друзей».

Неджет Анзор подчеркнул, что сирийские парламентарии надеются ознакомиться с опытом КНДР решать вопросы в разных сферах.

Стоит отметить, что сирийская делегация посетила завод тканей. Текстильное производство являлось важной отраслью довоенной сирийской экономики.

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