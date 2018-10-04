«Кибератака на ОЗХО» — предлог для нового удара по России

Москва, , 21:30 — REGNUM Новые обвинения в сторону России по кибератакам сами являются информационной атакой, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он выступил 4 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«То, что сегодня происходит, — синхронизированная по месту, времени и целям информационная атака, которая проводится из единого центра. Все роли действующих лиц расписаны, вплоть до того, как конгресс должен будет утвердить пакет антироссийских санкций, а Трамп выбрать наиболее жесткие варианты, к чему его и готовят столь последовательно. Это борьба за то, чтобы нанести санкционный удар по России», — заявил он.

Представленные обстоятельства, по которым граждане России оказались под обвинениями, Коротченко считает манипуляциями.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила о предотвращении «кибератаки сотрудников ГРУ», которую те якобы пытались совершить в апреле 2018 года на серверы ОЗХО в Гааге. Все четверо подозреваемых, которые «пытались получить доступ к беспроводной сети в ОЗХО», были выдворены из страны.

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