Церковь Украины и Варфоломеевская резня: «Куда, куда бежите вы, безумцы?»

Марьян Сидорив, , 21:27 — REGNUM

Quo, quo, scelesti, ruitis? aut cur dexteris aptantur enses conditi? Это из VII эпода Горация: очень суровое изобличение гибельных ошибок римского народа, написанные в канун очередной гражданской войны в Риме. Но сколько раз со времен Горация правители заставляли безумцев хвататься за мечи и куда-то бежать! Причем руки к мечу толкали самыми эмоциональными, хотя чаще всего не самыми грамотными словами. И как часто эти слова имели религиозный окрас!

Вот и сейчас не уходят из памяти фраза из «Заявления Министерства культуры Украины на решения Синода УПЦ МП от 25 сентября по делу назначения Вселенским Константинопольским Патриархатом своих экзархов в Украине», о котором я уже упоминал в прошлой статье («Украина: Как будут атаковать каноническую церковь»): «В Украине всегда будет действовать европейский принцип межрелигиозных отношений, основанный на принципах религиозного плюрализма».

Нынешнее Министерство культуры Украины, во главе с его шефом, министром Евгением Нищуком и «самым большим шефом», гуманитарным вице-премьером Вячеславом Кириленко — это, конечно, интеллигенты. Из тех, о которых умница Лев Николаевич Гумилев говорил, что они «ничего не знают, ничего не умеют, обо всем судят и решительно не приемлют инакомыслия». И вот «ничего не знают» — это просто в точку в отношении кириленко-нищуковской команды.

Господа, о чем вы? «Европейский принцип межрелигиозных отношений», его история (в первую очередь христианская) — это совсем не религиозный плюрализм, а история кровавого использования силы против инакомыслия. Причем касается это не столько чужаков-иноверцев (мусульман да евреев), сколько своих. Тех, «вся вина которых состоит в том, что они поют по-французски те псалмы, которые я пою по латыни» (трудно определить суть межконфессиональных войн лучше, чем это сделал мушкетер Портос, правда?).

И началось оно буквально с того момента, когда христианство стало доминировать в европейском «цивилизованном мире». Еще император Феодосий не утвердил христианство как единую государственную религию в Римской империи, а испанские епископы уже добились от светской власти сожжения (в 385 году н.э.) своего коллеги, аквилского епископа Присциллиана. А пять его последователей, за компанию, были «казнены мечом».

Всю вторую половину первого тысячелетия светские правители Константинопольской Империи занимались уничтожением своих подданных, которые имели несчастье думать не так, как они. Императоры попеременно уничтожали то почитателей икон, то их противников. Да с таким азартом, что Папа Римский Григорий II лишил императора Льва III«податей в Риме и прочей Италии и писал ему поучительное послание, что царю не должно вмешиваться в дела веры» («Хронография» Феофана). Но светской власти было не до папских увещеваний, ведь межконфессиональная борьба оказалась делом очень доходным, и «Около десяти мириадов составляло число загубленных, их имущество было отправлено и доставлено в царскую казну» («Продолжатель Феофана» о преследованиях иконоборцев).

Но и западноевропейские правители недолго следовали заветам папы Григория, что быстро почувствовали на себе иноверцы из мусульман или евреев, но и «свои», «верующие в Христа"-еретики, как альбигойцы во Франции, катары в Германии, патарены в Италии, жидовствующие на Руси… Еретики были совсем не ангелы, но жестокость их уничтожения такими же «верующими в Христа"-ортодоксами поражает даже в нашем, совсем не деликатном XXI веке. Во время «альбигойского крестового похода» в Южную Францию католики уничтожили около миллиона человек. И это в веке тринадцатом!

Потом были войны против Гуситов в Чехии (XV век) и все ужасы XVI века (Шмалькальденская война в Германии, англиканская реформация в Англии, семь гугенотских войн во Франции) и их естественный результат — Тридцатилетняя война 1618−1648 года, на две трети сократившая население Южной Германии.

Ну, а почти сразу после «Тридцатилетней» — грандиозная политическая стычка католиков и православных, известная как «Национально-освободительная война украинского народа», или «война Богдана Хмельницкого». Или, в польской версии, powstanie Kozaków Zaporoskich i chłopstwa ruskiego. И стычка эта закончилась «Руиной», периодом украинской истории, который отличился распадом украинской государственности, общим упадком и кровопролитными гражданскими войнами на территории Украины.

И только, пожалуй, со времен Великой Французской революции наиболее массовые убийства в Европе стали происходить не под знаком чистоты религии, а во имя куда более важного идола — капитала.

Рассказывать о количестве жертв германских протестантов, английских католиков или тех же жертв Варфоломеевской ночи (там за неделю убито было больше, чем за полвека правления Ивана Грозного) — это уже банальность. Тем более, что жизнь подтвердила правоту Ремарка:«смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика». Поэтому я не о количестве, а о качестве. О том самом «европейском принципе межрелигиозных отношений», который проповедует украинское Министерство культуры.

В июле 1209 года армия католических крестоносцев подошла к городу Безье на побережье Средиземного моря, занятого еретиками-альбигойцами. Папский легат Арнольд Амальрик, на вопрос о том, как отличить католика от еретика заявил: «Cædite eos! Noviten im Dominus quis unte ius», «Убивайте всех! Господь отличит своих». Что и было сделано: «Наши люди никого не щадили, независимо от ранга, пола или возраста, и поставили на меч почти 20 000 человек. После этой великой бойни весь город был опустошен и сожжен … « (из письма Арно Амальрика папе Иннокентию III).

Человечество через реку крови, пришло к великому принципу — невмешательству государства в дела церкви, и наоборот. Но жажда власти сильнее, и президент-кондитер Порошенко, ради второго срока, пошел на государственное регулирование церковной жизни в стране, которая наняла его, как своего топ-менеджера. Регулирование, судя по декларациям порошенковского Министерства культуры, будет происходить именно по европейскому методами (принципами) межрелигиозных отношений. То есть — методами от Присциллиана до Варфоломеевской ночи и Руины.

Киев