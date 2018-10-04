Эрдоган предложил провести референдум по вступлению Турции в ЕС

Стамбул, Турция, , 21:05 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз, переговоры о котором начались ещё в 2005 году, 4 октября передает агентство Reuters.

«Уже 2018 год и они все еще заставляют нас ждать! Нам нужно пойти к 81 миллиону человек и посмотреть, что скажет 81 миллион человек», — заявил Эрдоган на форуме в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что после референдума правительство «немедленно» примет меры в соответствии с желанием граждан.

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