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Эрдоган предложил провести референдум по вступлению Турции в ЕС

Политика

«Уже 2018 год и они все еще заставляют нас ждать!»

Стамбул, Турция, 4 октября 2018, 21:05 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз, переговоры о котором начались ещё в 2005 году, 4 октября передает агентство Reuters.

«Уже 2018 год и они все еще заставляют нас ждать! Нам нужно пойти к 81 миллиону человек и посмотреть, что скажет 81 миллион человек», — заявил Эрдоган на форуме в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что после референдума правительство «немедленно» примет меры в соответствии с желанием граждан.

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Вступление Турции в Евросоюз
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