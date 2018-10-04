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ВВС Франции уничтожили исламистов, атаковавших шахту в Буркина-Фасо

Политика

Удар был произведен двумя истребителями Mirage

ВВС Франции уничтожили исламистов, атаковавших шахту в Буркина-Фасо
Французский истребитель Mirage

Уагадугу, 4 октября 2018, 21:04 — REGNUM  Военно-воздушные силы Франции атаковали исламистов, напавших на шахту в провинции Сум по запросу властей Буркина-Фасо, 4 октября передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению французских ВВС, атака по группе боевиков, уходивших из района атаки на север, была произведена двумя истребителями Mirage, вылетевшими с авиабазы в Нигере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 октября власти Буркина-Фасо заявили об атаке боевиков на шахту в провинции Сум. В ходе атаки экстремистами был убит жандарм и взяты в заложники трое человек.

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