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Исламисты атаковали военный конвой и шахту в Буркина-Фасо

Политика

За два дня жертвами боевиков стали восемь человек

Исламисты атаковали военный конвой и шахту в Буркина-Фасо
Иван Шилов © ИА REGNUM
Террористы

Уагадугу, 4 октября 2018, 20:41 — REGNUM  Жертвами атак исламистов в Буркина-Фасо за два дня стали восемь человек, 4 октября передает агентство Associated Press.

По сообщению министерства безопасности африканской страны, в результате подрыва исламистами военного конвоя на востоке Буркина-Фасо в среду, 3 октября, погибли семеро военных, двое солдат получили серьезные ранения.

Вторая атака произошла в провинции Сум, где исламисты атаковали шахту. В результате нападения боевиками убит один жандарм, один жандарм ранен, похищены трое человек.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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