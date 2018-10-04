Четверг, 4 Октября 2018 года
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Военные моряки КНР вернулись из Аденского залива

Политика

Три военных корабля полгода несли службу по охране транспортных коммуникаций

Военные моряки КНР вернулись из Аденского залива
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Матрос ВМС КНР

Пекин, 4 октября 2018, 20:32 — REGNUM  Завершилась миссия в Аденском заливе у берегов Сомали по сопровождению торговых судов 29-й конвойной флотилии ВМС НОАК, которая вернулась в военный порт Чжоушань в восточной провинции Чжэцзян, сообщает 4 октября Синьхуа.

В составе флотилии в выполнении боевых задач участвовали два ракетных фрегата и корабль снабжения. За шесть месяцев, которые продолжалась миссия, корабли китайских ВМС преодолели более 36 тыс. морских миль, сопроводив 40 судов из КНР и зарубежных стран.

Кроме того, военные корабли флотилии участвовали в Кильской неделе в Германии, а также в мероприятиях по случаю 100-летия ВМС Польши.

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Армия Китая
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