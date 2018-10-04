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Назначен временный начальник свердловской полиции

Политика

Заместитель руководителя областного управления работает в системе МВД уже 30 лет

Назначен временный начальник свердловской полиции
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Екатеринбург, 4 октября 2018, 20:24 — REGNUM  В Свердловской области назначен врио руководителя Главного управления МВД России. Об этом журналистам заявил начальник пресс-службы управления Валерий Горелых.

Временно главк возглавил заместитель начальника Пётр Кривегин. Он будет в этом статусе до момента назначения постоянного руководителя.

Пётр Кривегин родился в Казахстане в 1967 году. А с 1988 года работает в системе МВД. Свой путь начал в советском Свердловске на позиции инспектора отдельного взвода дорожно-патрульной службы ГАИ. Кривегин прошёл все ступени милицейской карьеры.

В качестве заместителя начальника областного главка он работает с 31 мая 2011 года. Является генерал-майором внутренней службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний руководитель областного главка МВД Михаил Бородин покинул Свердловскую область. Он назначен на аналогичную должность в Воронежской области.

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