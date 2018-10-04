Туск: Евросоюз — это не СССР

Брюссель, , 20:19 — REGNUM Глава Европейского совета Дональд Туск призвал не сравнивать Европейский союз с Советским Союзом. Об этом сегодня, 4 октября, пишет The Guardian.

Туск считает, что СССР — это «тюрьма и ГУЛАГи», насилие над гражданами и соседями.

А вот Европейский союз по Туску — «это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха».

Аргумент к своему заявлению Туск выбрал «железный» — глава Евросовета заявил, что он поляк и полжизни прожил в «сфере влияния СССР», поэтому знает, о чем говорит.

Напомним, министерство иностранных дел Великобритании призвало Европейский союз не превращаться в тюрьму, «подобную СССР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разногласия между Лондоном и Брюсселем по параметрам выхода Великобритании из Евросоюза нарастают, и приемлемого для обеих сторон сценария выхода до сих пор нет.