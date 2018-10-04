США обвинили семерых русских в кибератаке против Westinghouse

Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Соединенные Штаты обвинили семерых «русских шпионов» в попытке взлома серверов энергетической компании Westinghouse Electric, 4 октября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению представителя Министерства юстиции США Джона Демерса, один из обвиняемых, «русский офицер» Иван Ермаков, провел «техническую разведку» 20 ноября 2014 года и получил доступ к IP-адресам, доменам и сетевым портам Westinghouse.

Имена других обвиняемых — Алексей Минин, Алексей Моренец, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Евгений Серебряков, Олег Сотников. Целью хакеров была информация о сотрудниках Westinghouse и исследования компании в области ядерной энергетики.

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