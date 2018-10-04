Власти США призвали Google отказаться от разработки поисковика для Китая

Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс обратился к компании Google с призывом отказаться от разработки ориентированного на рынок КНР поисковика Dragonfly, передаёт 4 октября агентство Reuters

Как отмечается, в Белом доме считают, что действия Google способствуют укреплению цензуры в КНР, а само приложение поставит под угрозу конфиденциальность китайских интернет-пользователей.

Напомним, власти Китая в рамках последовательной политики замещения западных интернет-медиа отечественными сервисами ограничили доступ к поисковой системе Google, видеохостингу YouTube, социальным сетям Facebook, Twitter и Instagram.

Google с 2017 года ведёт разработку поискового приложения Dragonfly со встроенной цензурой для запуска его на территории Китая.

В конце августа более десятка правозащитных организаций выразили обеспокоенность планами Google, заявив, что запуск приложения будет означать, что компания «поступилась правами человека». Ранее в том же месяце несколько сотен сотрудников Google подписали петицию с призывом к руководству компании отказаться от запуска Dragonfly в Китае.