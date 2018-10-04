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Президент Киргизии призвал чиновников и депутатов вести себя прилично

Политика

И блюсти присягу и клятвы

Бишкек, 4 октября 2018, 19:53 — REGNUM  «Каждый ваш шаг, все ваши дела находятся под пристальным контролем народа. И не стоит об этом забывать», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на церемонии принесения присяги новыми членами правительства Киргизии, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер акцентировал внимание на том, что депутаты и госчиновники «несут ответственность перед народом и всегда находятся на виду». При этом он отметил, что в последнее время поведение некоторых должностных лиц негативно повлияло на отношение общественности к госслужащим.

«Народ судит о власти не только по нашей работе, но и по поведению чиновников. Присяга является священной — ее ноша тяжела, а ответственность высока. Издревле наш народ особо относился к клятве, присяге. В истории суверенной Киргизии, вы сами знаете, что случилось с теми, кто не понял всю ответственность данных ими клятв», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что за последний месяц в Киргизии случились два громких скандала, связанных с государственными служащими.

Первым из них стал произошедший в южнокорейском аэропорту «Инчхон» инцидент с участием замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденовой. Чиновница якобы была пьяна, за что ее сняли с рейса казахстанской авиакомпании «Эйр Астана». В итоге Каденову уволили.

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Вторым стал конфликт между министерством иностранных дел Киргизии и послом в Южной Корее Кылычбеком Султаном, разгоревшийся из-за устроенной дипломатом пресс-конференции по поводу многочисленных нарушений со стороны работников киргизского посольства в Малайзии.

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Политическая жизнь Киргизии
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