Президент Киргизии призвал чиновников и депутатов вести себя прилично

Бишкек, , 19:53 — REGNUM «Каждый ваш шаг, все ваши дела находятся под пристальным контролем народа. И не стоит об этом забывать», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на церемонии принесения присяги новыми членами правительства Киргизии, пишет пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер акцентировал внимание на том, что депутаты и госчиновники «несут ответственность перед народом и всегда находятся на виду». При этом он отметил, что в последнее время поведение некоторых должностных лиц негативно повлияло на отношение общественности к госслужащим.

«Народ судит о власти не только по нашей работе, но и по поведению чиновников. Присяга является священной — ее ноша тяжела, а ответственность высока. Издревле наш народ особо относился к клятве, присяге. В истории суверенной Киргизии, вы сами знаете, что случилось с теми, кто не понял всю ответственность данных ими клятв», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что за последний месяц в Киргизии случились два громких скандала, связанных с государственными служащими.

Первым из них стал произошедший в южнокорейском аэропорту «Инчхон» инцидент с участием замминистра труда и соцразвития Зууракан Каденовой. Чиновница якобы была пьяна, за что ее сняли с рейса казахстанской авиакомпании «Эйр Астана». В итоге Каденову уволили.

Читайте также: Замминистра труда Киргизии уволили за дебош в самолете

Вторым стал конфликт между министерством иностранных дел Киргизии и послом в Южной Корее Кылычбеком Султаном, разгоревшийся из-за устроенной дипломатом пресс-конференции по поводу многочисленных нарушений со стороны работников киргизского посольства в Малайзии.