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Замглавы МИД Украины призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Политика

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль решила превзойти своего начальника Павла Климкина

Киев, 4 октября 2018, 19:52 — REGNUM  Исключить Россию из Совета безопасности ООН призвала 4 октября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

После сообщений СМИ о «кибератаках ГРУ» на интернет-ресурсы ОЗХО и группы расследования катастрофы самолета МН17 Елена Зеркаль написала в своем Facebook что эта «информация должна открыть глаза всем, что Россия не должна оставаться в организации Объединенных Наций».

На официальном сайте МИД Украины была опубликована копия этой записи.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о выдавливании «проукраинского» населения из Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: Климкин заявил о вытеснении украинского населения из Крыма

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