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Азербайджанский футболист «сильно сожалеет», что лайкнул фото Пашиняна

Политика

Форвард молодежной сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов высказал свое мнение по поводу «лайка» под фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна

Баку, 4 октября 2018, 19:52 — REGNUM  Форвард молодежной сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов высказал сожаление, что поставил «лайк» этой фотографией премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выложенную в Instagram армянским рэпером Лево, проживающим в Германии.

«Сразу скажу, что я учился в одной школе с Лево, который и выставил фото армянского политика. Я даже не знал, кто это. Я даже не понял, что сделал и как получился этот «лайк». Это фото было выставлено в мае. Я только сегодня увидел, что поставил «лайк». Случайно получилось, и я не должен был этого делать. Мне хорошо известна история этого конфликта, и я все хорошо понимаю», — приводит слова Дадашова azerisport.com.

На вопрос о том, не боится ли он, что этот поступок перечеркнет его перспективы в национальной команде, футболист ответил: «Повторюсь, что я случайно поставил «лайк» под этой фотографией, о чем сильно жалею. Все знают, что я не такой человек. Я азербайджанец, и горд этому».

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