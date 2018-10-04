Муфтий Хаджимурат Гацалов: «Самое главное сегодня — охладить пыл»

Владикавказ, , 19:51 — REGNUM Депутаты Народного собрания Ингушетии рассмотрели соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией и ратифицировали его. Из 25 депутатов за него проголосовали 17 человек. Высказались против трое, еще пятеро воздержались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время голосования на площади перед парламентом собрались недовольные решением о переделе границы с Чечней граждане. Их было до пяти тысяч человек. По утверждениям очевидцев, акция протеста сопровождалась стрельбой в воздух, которую открыли силовики, стянутые к месту проведения митинга. Сообщается, что въезд в город перекрыт, после подписания договора депутатов якобы пришлось выводить из здания под охраной.

«Я бы сказал так, что, какое бы дело ни было, когда обостряется ситуация, это негативно сказывается на народе. Я бы предложил всем людям успокоиться. Потому что нельзя с горячей головой решать вопросы посредством митингов. Это обязательно может обернуться не тем шагом, который сегодня нам следует сделать», — прокомментировал ситуацию председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания, муфтий Хаджимурат Гацалов.

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«Мы — мусульмане. Нам сказано: когда человека охватывает гнев, он должен в первую очередь успокоиться. Нельзя в таком состоянии ни призывать, ни принимать решения, ни как-то реагировать. Я бы пожелал просто всем людям спокойно обсудить ситуацию. Из любого положения есть выход. Мы стоим на пути Аллаха. Я считаю, что самое главное сегодня — остепениться и охладить пыл. нельзя поднимать республику, нельзя разобщать народ, — подчеркнул Хаджимурат Гацалов.

«Многие люди, не понимая, агрессивно реагируют, многие идут на поводу. Когда собираются такие группы людей, всегда случается так, что, к сожалению, здравый смысл обходит их стороной», — отметил священнослужитель.

«Я призвал бы всех побояться Аллаха в первую очередь и начать диалог. Каждый человек, участник всех этих событий ‑ и те, кто за, и те, кто против, основная масса этих людей — они хотят добра и мира. Тогда надо сесть и с доброжелательностью друг к другу обсудить всё, выслушать аргументы, — рассказал председатель Духовного управления мусульман Республики Северная Осетия-Алания, — Любое дело начинается таким образом. Никакое дело не начинается с конфликта. Наша республика по-братски сопереживает этой ситуации в Ингушетии. Эта эскалация может ввергнуть регион в дальнейшие испытания, которые совершенно никому не нужны.»

«Республика за последние годы только успокоилась, много было проблем, террористических актов, наговоров на республику. Только Республика ингушетия вошла в полосу объективного восприятия со стороны. Уровень нации и уровень ее мировоззрения как раз проверяется тем, как она смогла преодолеть такие испытания. Я бы хотел, чтобы ингуши прошли это испытание с честью и достоинством. Сейчас любой недовольный будет только все дальше и дальше раскачивать ситуацию», — подчеркнул Хаджимурат Гацалов.

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