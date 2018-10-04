«Украинская власть перешла в радикальное наступление на СМИ»

Киев, , 18:58 — REGNUM Т.н. «диктаторские законы» режима Януковича от 16 января 2014 года меркнут перед нынешним Актом о провозглашении диктатуры от 4 октября 2018 года, который преследует одну цель — заткнуть рот неугодным СМИ. Об этом прессе сегодня, 4 октября, заявил член партии «За життя», лидер «Украинского выбора — Права народа» Виктор Медведчук, комментируя решение власти закрыть телеканалы NewsOne и «112».

Напомним, ранее сегодня Верховная рада на утреннем заседании приняла постановление об обращении в Совет национальной безопасности и обороны с просьбой о введении персональных санкции в отношении украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne. За данное решение проголосовали 229 депутатов при 226 необходимых голосах. Согласно приложению к постановлению, санкции должны коснуться семи компаний. В отношений каждой предусмотрено блокирование активов, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования радиочастотного ресурса Украины.

Между тем, Медведчук подчеркивает, что в истории независимой Украины еще никогда не закрывались телеканалы.

«Еще никогда в истории независимой Украины не закрывались телеканалы. Власть, поставившая страну на грань катастрофы, перешла в радикальное наступление на СМИ с целью уничтожения свободы слова и установления диктатуры в стране. Вместе со своими прихлебателями из «Батькивщины», Радикальной партии и «Самопомощи» власть хочет вынести приговор свободе слова и демократии в Украине. «Диктаторские законы» режима Януковича от 16 января 2014 года, которые были заклеймены позором и в Украине, и за ее пределами, меркнут перед Актом о провозглашении диктатуры от 4 октября 2018 года, который преследует одну цель — заткнуть рот неугодным СМИ», — подчеркнул политик.

Лидер «Украинского выбора» уверен в том, что приговор вынесен не каналам NewsOne и «112».

"Этот приговор в глазах украинцев и мирового сообщества власть вынесла самой себе и своим подельникам из «Батькивщины», Радикальной партии и «Самопомощи», которые рвутся к президентской власти», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUM отмечает, что телеканал «112 Украина» обратился за помощью к международным организациям в сфере защиты прав журналистов.

Обращение было направлено президенту Европейской комиссии Дональду Туску, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, президенту ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье, председателю Комитета министров Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, координатору программ по Европе и Центральной Азии Комитета защиты журналистов Нине Огняновой, генеральному секретарю Международной федерации журналистов Энтони Беланжеру, а также в международные организации Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International, «Репортеры без границ» и Европейскую федерацию журналистов.

«К сожалению, с приближением двух предвыборных кампаний 2019 года в Украине появляется все больше политиков, которые пытаются использовать редакционную политику телеканала как объект нападок и инструмент для обеспечения дешевого политического пиара. С сожалением мы должны констатировать, что к систематическим нападкам со стороны власти, которая препятствовала телеканалу в продлении лицензий на вещание, сейчас добавилось давление со стороны радикально настроенных депутатов Верховной рады Украины, которые начали сбор подписей для остановки вещания телеканала. Согласно действующей процедуре, для запуска этого процесса необходима лишь треть от действующего состава украинского парламента. Телеканал «112 Украина» считает, что попытки остановить его деятельность являются частью более масштабного процесса и касаются неудовлетворительной ситуации с соблюдением свободы слова в Украине», — говорится в заявлении.