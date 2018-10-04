Москва приветствует позитивные тенденции в переговорах по Карабаху

Москва, , 19:10 — REGNUM Россия приветствует позитивные тенденции, наметившиеся в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и обещает оказывать процессу все необходимое содействие. Об этом сегодня, 4 октября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге в Москве.

На слова журналиста о последней встрече глав МИД Армении и Азербайджана, а также о краткой беседе между лидерами двух стран Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Душанбе, и на замечание на то, что эксперты предполагают, что именно Москва создала положительную базу для того, чтобы эти переговоры состоялись, Мария Захарова не подтвердила, но и не опровергла эти утверждения.

«Мы приветствуем все те позитивные тенденции, которые наметились. Теперь важно их развивать и не травмировать неосторожной риторикой, которая, к сожалению, тоже имеет место быть в последнее время. Со своей стороны, будем оказывать этим позитивным тенденциям все необходимое содействие», — сказала Захарова.

При этом она затруднилась ответить на вопрос о том, планируется ли поднять вопрос Карабаха в рамках встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Италии Моаверо Миланези.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян встретились на полях Генассамблеи ООН. Стороны договорились продолжить переговоры по карабахскому урегулированию в следующем месяце.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября провели краткую беседу в Душанбе в рамках саммита СНГ. Позже в прямом эфире в Facebook премьер-министр Армении сообщил, что они договорились предпринять шаги по ослаблению напряженности на границах и предотвращению нарушений режима прекращения огня, зафиксировали, что карабахская проблема должна быть урегулирована путем переговоров, и договорились установить между сторонами оперативную связь. По сути, ту же информацию сообщил и официальный сайт президента Азербайджана.

3 октября Пашинян заявил, что оперативная связь с президентом Азербайджана пока не установлена, но по этому направлению ведутся работы.