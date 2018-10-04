Александр Руцкой рассказал о том, как он боролся за сохранение СССР

Москва, , 19:57 — REGNUM Вице-премьер РФ (1991−1993 гг.) Александр Руцкой категорически отверг обвинения в том, будто он нарушил присягу, которую в своё время приносил Советскому Союзу. Сделал он это 4 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, отвечая на критику со стороны завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николая Платошкина, который заявил, что Руцкой тоже несёт ответственность за развал СССР.

«В 1991 году, рискуя жизнью, я полетел в Форос везти сюда [первого президента СССР Михаила] Горбачёва, чтобы Советский Союз не распался и не началась стрельба от тех, кого называют ГКЧП, — сказал Руцкой. — Я — вице-президент РФ — выступал с трибуны Верховного Совета РФ, обращаясь к депутатам, и призывал к тому, чтобы Беловежский договор не ратифицировали. К глубокому сожалению, Верховный Совет, за исключением семи человек, проголосовал за ратификацию. После того как был подписан Беловежский договор, я написал заявление и положил [президенту РФ Борису] Ельцину на стол — «Прошу освободить меня от занимаемой должности». Мне был задан вопрос: «Вы будете обосновывать своё заявление на Съезде народных депутатов?». Я ответил «да», и моё заявление было порвано».

Подытоживая сказанное, Руцкой призвал не обвинять его — Героя СССР — в предательстве и в том, что он будто бы уничтожал свою Родину, «которой присягал на верность служения».

«Я никогда присягу не нарушал», — сказал Руцкой.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Николая Платошкина, Александр Руцкой, Борис Ельцин и председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов воспринимались им как люди, «гробившие СССР».

«Вы запретили компартию, а потом говорите: «А чего Зюганов нас в 1993 году не поддержал?» — сказал Платошкин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, обращаясь непосредственно к Руцкому. — Я присутствовал в посольстве на собрании, когда зачитывали ваши указы о разгоне компартии! Те люди, которые пришли к Верховному Совету, хотели восстановления Советской власти. Вы за ответственность? Вот и ответьте за развал СССР. Вы были вице-президентом у Ельцина».

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