Минюст обвинил семерых «российских офицеров» в кибератаках

Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Министерство юстиции США обвинило семерых «офицеров Российской армии» в кибератаках. Об этом сегодня, 4 октября, заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

По его словам, семеро «офицеров Российской армии» обвиняются в в масштабной кампании по взлому, краже личной и секретной информации и публикации этой информации, чтобы отомстить критикам России и склонить общественной мнение в пользу России.

Минюст ссылается на данные Федерального бюро расследований. В этих материалах утверждается, что «российских офицеров» зовут Дмитрий Бадин, Артем Малышев, Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Иван Ермаков.

Кроме кибератак, их также обвиняют в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты. Якобы они использовали криптовалюту для создания своей «шпионской» инфраструктуры, с помощью которой были осуществлены кибератаки на ряд спортивных организаций, химлабораторию в Гааге и ядерную компанию Westinghouse, которая поставляла на Украину топливо для атомных реакторов.

Более того, утверждается, что именно эти «российские офицеры» якобы взломали сервер лаборатории в Швейцарии, анализировавшей яд, которым, предположительно, отравили Сергея Скрипаля и его дочь.