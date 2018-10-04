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ОЗХО поблагодарила Нидерланды за предотвращение «кибератаки ГРУ»

Политика

ОЗХО будет находиться в контакте с властями Нидерландов в вопросе кибербезопасности

Гаага, Нидерланды, 4 октября 2018, 18:53 — REGNUM  МИД Нидерландов проинформировал Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) о предотвращении службой военной разведки и безопасности королевства кибероперации, направленной против компьютерных систем организации. Об этом сообщает 4 октября пресс-служба ОЗХО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нидерланды являются страной, принимающей ОЗХО, и таким образом, отвечают за обеспечение защиты штаб-квартиры ОЗХО. Организация благодарит Нидерланды за их действия и будет поддерживать контакт относительно любого дальнейшиго развития событий», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня министерство обороны Нидерландов заявило о предотвращении попытки «кибератаки сотрудников ГРУ» на серверы ОЗХО в Гааге, якобы имевшей место в апреле 2018 года. В МИД России назвали данное заявление очередным проявлением «западной шпиономании».

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры ЕС обсудят «попытку кибератаки» на ОЗХО на саммите в Брюсселе

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