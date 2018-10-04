Александра Руцкого призвали ответить за развал Советского Союза

Москва, , 18:48 — REGNUM В настоящее время любые попытки воспрепятствовать воле народа путём фальсификации выборов могут привести к последствиям, которые аналогичны событиям, произошедшим в РФ в сентябре-октябре 1993 года. Об этом 4 октября заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Люди осенью 1993 года шли защищать не Александра Руцкого, а восстанавливать советскую власть, — сказал Платошкин. — Но для меня тогда это была грызня пауков в банке. Я помню и Руцкого, и [Бориса] Ельцина, и [Руслана] Хасбулатова, гробивших СССР. Я помню, как они голосовали за Беловежское соглашение. Из Беловежской пущи Ельцин звонил куда? Не в посольство США!»

Далее, обращаясь непосредственно к вице-президенту РФ (1991−1993 гг.) Александру Руцкому, Платошкин сказал:

«Вы запретили компартию, а потом говорите: «А чего Зюганов нас в 1993 году не поддержал?» Я присутствовал в посольстве на собрании, когда зачитывали ваши указы о разгоне компартии! Те люди, которые пришли к Верховному Совету, хотели восстановления советской власти. Вы за ответственность? Вот и ответьте за развал СССР. Вы были вице-президентом у Ельцина».

Что касается уроков, которые, по мнению Платошкина, следует извлечь из событий осени 1993 года, то они следующие:

«Социализм всё равно победит на более высокой стадии развития. А самое главное — любые попытки сейчас воспрепятствовать воле народа, например, путём фальсификации выборов, могут привести, к сожалению, вот к таким последствиям».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам самого Руцкого, в сентябре-октябре 1993 года он защищал не свою должность, а закон и Конституцию. Кроме того, он обратил внимание на то, что решение об отрешении Бориса Ельцина от власти выносил Конституционный суд РФ, но те, кто защищал Конституцию в 1993 году, потом «стали изгоями».

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