Онищенко считает реакцию РФ на биооружие США мягкой и неадекватной

Москва, , 18:46 — REGNUM Реакция России на действия США в сфере биологического оружия должна быть более жесткой, включая международно-правовое поле, заявил 4 октября бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, заявление которого цитирует РИА Новости, наблюдаемая сейчас реакция России недостаточно жесткая и даже неадекватная.

По мнению бывшего главного санврача РФ, это более серьезный вопрос, чем передислокация в Литву нескольких танков.

«Мы переживаем, что какой-нибудь ржавый танк привезли в Литву, а то, что вокруг нас военные биологические базы построили американцы, вроде ничего страшного и нет. Есть международные институты, есть Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которую подписали и ратифицировали все страны, есть по химическому оружию конвенция, КЗХО, ОЗХО, КБТО. Это те инструменты, которые сегодня составляют пакет международно-правового поля, в котором мы можем действовать», — сказал Геннадий Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Минобороны РФ официально заявило о том, что США под прикрытием слов о мирных исследованиях разрабатывают биологическое оружие в непосредственной близости от границ России, разместив целый ряд соответствующих лабораторий в странах СНГ.

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