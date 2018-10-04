Четверг, 4 Октября 2018 года
20:26:54 МСК

Онищенко считает реакцию РФ на биооружие США мягкой и неадекватной

Политика

«К сожалению, мы неадекватно реагируем, надо более жестко»

Москва, 4 октября 2018, 18:46 — REGNUM  Реакция России на действия США в сфере биологического оружия должна быть более жесткой, включая международно-правовое поле, заявил 4 октября бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

По словам Онищенко, заявление которого цитирует РИА Новости, наблюдаемая сейчас реакция России недостаточно жесткая и даже неадекватная.

По мнению бывшего главного санврача РФ, это более серьезный вопрос, чем передислокация в Литву нескольких танков.

«Мы переживаем, что какой-нибудь ржавый танк привезли в Литву, а то, что вокруг нас военные биологические базы построили американцы, вроде ничего страшного и нет. Есть международные институты, есть Конвенция по биологическому и токсинному оружию, которую подписали и ратифицировали все страны, есть по химическому оружию конвенция, КЗХО, ОЗХО, КБТО. Это те инструменты, которые сегодня составляют пакет международно-правового поля, в котором мы можем действовать», — сказал Геннадий Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Минобороны РФ официально заявило о том, что США под прикрытием слов о мирных исследованиях разрабатывают биологическое оружие в непосредственной близости от границ России, разместив целый ряд соответствующих лабораторий в странах СНГ.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперименты центра Лугара в Грузии стоили жизни 73 гражданам — Минобороны

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить