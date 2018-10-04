Кремль: Путин не поедет на свадьбу Шрёдера

Москва, , 18:32 — REGNUM Посещение бракосочетания бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера не значится в графике президента России Владимира Путина, подтвердил 4 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, церемония бракосочетания Герхарда Шрёдера и гражданки Южной Кореи Ким Со Ён состоится 5 октября в Берлине. 74-летний немецкий политик вступает в брак уже в пятый раз.

В середине августа издание Bild сообщало о возможном присутствии российского лидера на свадьбе, отмечая, что Путина и Шрёдера связывают старые дружеские отношения. В Кремле тогда заявили, что пока таких планов у главы государства нет.

18 августа Владимир Путин посещал свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.