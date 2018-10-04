«Порошенко — фарисей, спекулирующий на языке, армии, церкви» — депутат

Киев, , 18:27 — REGNUM Депутаты украинских фракций «Батькивщина» и «Радикальная партия» поддержали в первом чтении законопроект №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В свою очередь зампредседателя фракции «Батькивщина» Иван Крулько заявил, что голосование за языковой закон «в очередной раз подтвердило фальшивый патриотизм президента Украины Петра Порошенко и его команды».

«Не играйте национальными интересами. Не вешайте бигборды, что язык объединяет, одновременно торпедируя закон о языке, который объединял большинство парламентских фракций», — сказал Крулько.

Он напомнил, что «Блок Петра Порошенко» дал нужное количество голосов под давлением парламента, когда все депутаты начали кричать «Позор!».

"Он не идеален. Над ним еще надо работать ко второму чтению, чтобы он имел действенные механизмы развития и защиты украинского языка как государственного. Защитить собственный язык — это обязанность парламента, чтобы государственный язык имела надлежащий статус. Если мы не защитим, то это не сделает ни одна другая страна», — добавил Крулько.

Кроме того, депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко также обвинил БПП в нежелании поддерживать украинский язык.

«Мы переломили ситуацию, и парламент таки проголосовал за закон о государственном языке. Фракция БПП не голосовала за этот закон. Я с трибуны обратился к Порошенко и напомнил ему, как сильно он любит язык на своих бордах, и призвал его дать команду своей фракции голосовать. После этого закон, наконец, приняли. Это еще одно доказательство того, что Порошенко — фарисей, который спекулирует на вопросах языка, армии, церкви и с бордов обманывает народ. Надеюсь, украинцы это увидят и сделают выводы», — написал Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным языковой закон «Об основах государственной языковой политики» (закон «Кивалова — Колесниченко»), который был принят Радой 3 июля 2012 года. Закон предусматривал официальную возможность двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. Так, в селе Белая Церковь Раховского района Закарпатской области региональным языком было признан румынский. Ряд областных и горсоветов приняли решение о признании русского языка региональным.

Напомним, в законопроекте №5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного отмечается, что украинский язык является единственным государственным официальным языком Украины.

«Статус украинского языка как единственного государственного языка не может быть основанием для отрицания языковых прав и потребностей лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам», — отмечается в документе.

При этом документ вводит должность уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольняет правительство. Его задачами являются защита украинского языка, а также права граждан на получение государственным языком информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.