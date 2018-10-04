Посол ООН призвал к восстановлению экономики Йемена

Абу-Даби, , 18:58 — REGNUM Спецпредставитель ООН по Йемену призвал международное сообщество к решению экономических проблем охваченной гражданской войной страны, 4 октября передает агентство Reuters.

«По моему мнению, нет никаких сомнений, что экономическая проблема сейчас является первоочередным, главным приоритетом», — заявил Гриффитс журналистам в Абу-Даби.

Напомним, с 2015 года Йемен разделен между хуситами и «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией. В стране ведутся боевые действия, переговоры по мирному урегулированию в Йемене зашли в тупик.

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